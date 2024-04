Festa di primavera a Pallanzeno

Una giornata con un ricco programma a Pallanzeno: domenica 21 aprile presso l'area del Circolo si svolgerà infatti la Festa di Primavera organizzata dalla Pro Loco. Gli ingredienti della giornata sono numerosi: da Domodossola alle 9.30 partirà la Gita di primavera del Gruppo Auto Moto Storiche che giungerà a Pallanzeno alle 12 e le auto rimarranno dunque in esposizione. Sempre da Domodossola alle 10 partirà la cicloescursione lungo la ciclovia del Toce con Fiab Vco che porterà i partecipanti all'area della festa.

Il rientro a Domodossola è previsto alle 15.30. Alle 10.30 invece, da Pallanzeno prenderà il via "Erboreggiando", la passeggiata lungo il Toce alla scoperta delle erbe selvatiche con Barbara Cerutti (appuntamento a pagamento con prenotazione al 339/4444121). Nell'area del Circolo alle 11 si svolgerà la degustazione guidata di vini a cura dell'Osteria del Passatore con assaggi di salumi e formaggi mentre alle 12 inizierà la distribuzione di polenta con spezzatino, formaggi e salamini. Momento musicale dalle 13 con la Bandella e poi, dalle 13.30 alle 17, sarà possibile partecipare alle visite guidate al Museo "Storie in cammino" e alla mostra delle opere realizzate dal gruppo pittura "Gli amici del colore". Alle 15 infine è in programma lo spettacolo di magia per adulti e bambini con Paolo Carta.