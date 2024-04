"Parole di Storia", scoprire i tesori archeologici dell'Ossola

Nuovo appuntamento con “Parole di Storia”, il ciclo di conferenze organizzato al Castello di Vogogna per celebrare i 30 anni di Acoi, l’associazione culturale Ossola Inferiore. Il prossimo evento è in programma per sabato 20 aprile alle 18.00. Si tratta della conferenza “Archeologia in Ossola tra Leponzi e Romani”, tenuta da Elena Poletti Ecclesia, che illustra le più importanti testimonianze archeologiche rinvenute in Ossola grazie a diversi scavi. Testimonianze che permettono di ripercorrere la storia del nostro territorio, ma anche le usanze delle popolazioni che l’hanno abitato tra l’età del ferro e l’epoca Romana.