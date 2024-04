Prima Categoria, c’è il Piedimulera sulla strada dell’Ornavassese

Mancano ormai solo tre partite al termine del campionato, e domenica in teoria c’è un’altra possibilità di vittoria anticipata per l’Ornavassese. Non sarà per nulla semplice però per i ragazzi di Lipari avere la meglio sul Piedimulera, squadra in forma e in piena corsa playoff, che di certo non regalerà nulla. All’andata vittoria per 2-1 dei neri in trasferta.

Il Trecate sulla carta ha un impegno più agevole, ospitando il pericolante Crodo. I rossoverdi però hanno disperatamente bisogno di punti per non perdere il treno playout, quindi nulla è scontato. All’andata finì in pareggio, 1-1 il risultato finale. Big-match a Novara, tra la Union e il Gravellona San Pietro. Sono due squadre che sin qui hanno disputato un ottimo campionato, e potrebbero trovarsi di fronte anche nella post season, sarà sicuramente una sfida interessante. Vittoria per 1-0 degli arancioneri un girone fa.

L’Agrano di Lopardo va a Sizzano, si tratta di una sfida tra formazioni che hanno ben figurato ma che difficilmente potranno trovare un piazzamento playoff. 3-1 per gli omegnesi nel girone di andata.Sfida tra deluse al “Brocca” di Cannobio, dove i biancorossi di Livorno ospitano la Virtus Villa. Nessun obiettivo rimasto per gli ossolani, qualche punto servirebbe di più ai padroni di casa per scongiurare qualsiasi tipo di rischio playout. All’andata vinse la Cannobiese per 2-1.

Partite fondamentali per sperare nella salvezza per le due ossolane Vogogna e Varzese, considerando anche la difficile trasferta del Crodo a Trecate: i ragazzi di Castelnuovo ospitano l’ormai retrocesso Comignago (all’andata vittoria per 2-1 dei verdi ossolani), Varzese che riceve un Bagnella che ha ormai poco da chiedere al campionato (2-0 arancionero all’andata). Per entrambe una vittoria potrebbe essere un passo fondamentale verso la permanenza in Prima.

Tutte le gare del weekend di Prima Categoria:

Cannobiese - Virtus Villadossola; Sizzano - Agrano; Varzese - Bagnella; Pernatese - Carpignano; Vogogna - Comignago; Trecate - Crodo; Union Novara - Gravellona San Pietro; Ornavassese - Piedimulera