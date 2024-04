Promozione, c’è il derby Feriolo - Omegna

Domenica sarà un’altra giornata importante per il campionato di Promozione, quando mancano ormai solo 360 minuti alla fine. La capolista Baveno va a Biella a sfidare il Ce.Ver.Sa.Ma., squadra ostica che ha ancora bisogno di qualche punto per una tranquilla salvezza. Per gli uomini di Sottini non sarà una passeggiata, ma è un’occasione ghiotta per allungare, dato che i rivali del Briga saranno impegnati sul campo del Casale, forse la squadra più in forma del momento.

All’andata pareggio 1-1 a Baveno. Al “Galli” va in scena un derby del VCO: i padroni di casa del Feriolo sfideranno l’Omegna di Fusè. Gialloblù in piena lotta per evitare i playout e in un buon momento di forma, rossoneri che giocheranno con la tranquillità di chi non ha più nulla da chiedere a questa stagione. All’andata successo in trasferta dei ragazzi di Pissardo per 2-0. Un’altra squadra che ha ormai poco da chiedere al campionato è la Juve Domo, che sarà di scena sul campo di un Cameri con l’acqua alla gola.

I padroni di casa devono fare punti per guadagnarsi almeno i playout, per i ragazzi di mister Nino ci sarà da soffrire. Nel girone di andata, sorprendente vittoria dei novaresi al “Curotti” per 2-1.

Tutte le gare del weekend di Promozione:

Casale - Briga; Valduggia - Chiavazzese; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Baveno; Arona - Dufour Varallo; Valdilana Biogliese - Fulgor Ronco Valdengo; Cameri - Juventus Domo; Trino - Momo; Feriolo - Omegna