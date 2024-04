A Baceno si corre sotto al Cistella

Una giornata di festa per raccogliere fondi a favore della scuola primaria: sabato 27 aprile a Baceno si svolgerà "Coor sota ul Cistela", una camminata non competitiva aperta a tutti con trofeo dedicato a Claudio Bernardini. Sarà possibile scegliere tra due tracciati, uno da 3 km con dislivello da 100 metri, e uno da 8 km con dislivello 392 metri.

Il ritrovo è previsto alle 8.30 presso il campo sportivo di Baceno. Alle 9.45 la chiusura delle iscrizioni e poi alle 10.30 e 10.35 la partenza delle camminate. Tutti gli iscritti (costo 10 Euro) riceveranno un pacco gara con gadget preparati dai bambini della scuola primaria di Baceno e con un buono per partecipare al pasta party al termine della camminata. I bambini fino a 5 anni potranno partecipare gratis, e sono previsti buoni per materiale didattico per le scuole che parteciperanno con più bambini.