Presentata la stagione degli eventi di Santa Maria Maggiore

Una stagione estiva di eventi che, come è ormai da consuetudine, si declinerà però lungo tutto l’arco dell’anno. È stata presentata nel pomeriggio del 23 aprile la stagione estiva del Comune di Santa Maria Maggiore. La conferenza stampa, organizzata presso la Sala Mandamentale, ha visto la presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni del capoluogo e delle frazioni, oltre che di quelle che operano a livello di valle, come ad esempio il Club Alpino Italiano.

La stagione calda per Santa Maria Maggiore vedrà un ricco calendario di appuntamenti, alcuni consolidati da tempo, come Sentieri e Pensieri (che però avrà anche un’edizione zero, l’11 maggio, con un tributo al compianto scrittore Benito Mazzi). Decine di eventi, tra cui figurano: il Weekend del Folklore, Musica da Bere, Weekend da favola, la Sgamela’a d’ Vigezz e le ricche celebrazioni del 50esimo del Cai Vigezzo.

Poi, dal 18 agosto, la 12esima edizione di Sentieri e Pensieri e la prima settimana di settembre, il Raduno Internazionale dello Spazzacamino. E tante altre iniziative, feste, mostre ed eventi. Fino al Mercatino di Natale, che si terrà dal 6 all’8 dicembre e che proprio quest’anno festeggerà i suoi primi 25 anni.