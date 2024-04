Ripresi i lavori al ponte sull'Ovesca a Villadossola

Sono finalmente ripresi i lavori al ponte sul torrente Ovesca a Villadossola. Dopo una lunga interruzione sono iniziati i lavori che serviranno a dare più sicurezza al manufatto che sopporta, col vecchio ponte napoleonico che si trova all' imbocco della Valle Antrona e il viadotto della tangenziale Floreanini, tutto il transito veicolare di Villadossola.

Si dovranno rinforzare la parti ammalo rate del ponte che ha sempre retto alle diverse piene del torrente Ovesca. L’intervento è a carico dall’amministrazione provinciale per un costo di 331 mila 500 euro. Il cantiere era stato aperto a dicembre e poi chiuso – si era detto - per motivi tecnici: la fine dei lavori sarebbe prevista per i primi giorni di giugno.