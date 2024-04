Giornata di "Nido aperto" a Domodossola

Iscrivere il figlio piccolo all'asilo nido, si sa, è un momento molto delicato. Per aiutare le famiglie in questo percorso, l'asilo nido comunale L'Aquilone di via Innocenzo IX a Domodossola organizza per sabato 11 maggio 2024 una mattinata di "Nido aperto". Dalle ore 9.00 alle ore 12.00, le educatrici saranno presenti per incontrare i genitori, accompagnarli in una visita guidata alla scoperta della struttura e dell'offerta educativa. Per informazioni è possibile contattare direttamente l'Asilo Nido “L’Aquilone” allo 0324 241698 oppure l'Ufficio Asilo Nido presso il Settore Politiche Sociali del Comune di Domodossola allo 0324 46545.