Seconda Categoria, si lotta per playoff e playout

Il Fondotoce non si ferma. Anche se l’approdo in Prima Categoria era già stato ufficializzato domenica scorsa, i ragazzi di Sena rifilano una quaterna al Romagnano secondo in classifica, con le reti di Genesini, Cuttica Lazzaro e la doppietta di Franzetti.

Non ne approfitta il Riviera d’Orta, che pareggia ad Armeno, e nemmeno la Voluntas Suna, che non va oltre il pari a Borgoticino (rete di Spinelli), fallendo così l’opportunità di accorciare sulla terza in classifica. In questo momento i granata verbanesi sarebbero fuori dai playoff, servirà una combinazione di risultati favorevole all’ultima giornata per arrivare a giocarsi la post season.

Pareggio esterno per la Pro Vigezzo, che onora il campionato non regalando niente al pericolante Maggiora: finisce 2-2, reti ossolane di Bergamaschi e Zois.

Bella vittoria della Crevolese di Bertaccini nel derby ossolano contro il Fomarco, grazie alla rete di Konatè nel secondo tempo. I gialloblù coltivano ancora una piccola speranza di partecipare ai playoff, per farlo dovranno però battere il Riviera d’Orta in trasferta nel prossimo turno, e sperare che la Voluntas Suna non vinca la sua partita.

Si riscatta il Cireggio, che supera il Casale Corte Cerro nel derby cusiano, in quello che era il remake della finale di Coppa provinciale. A segno Femia e Maffioli per gli omegnesi, non basta ai casalesi la rete di Bossi. Entrambe le squadre dovranno fare risultato all’ultima giornata per essere certe di evitare i playout, oppure sperare che il Maggiora non vinca in casa della Voluntas Suna.

Una nota finale sullo spareggio del campionato di Terza Categoria, che vedeva di fronte le due dominatrici del girone, l’Oleggio Castello e il Gargallo. Hanno vinto questi ultimi in rimonta con il punteggio di 2-1, conquistando così la promozione in Seconda Categoria. L’Oleggio Castello giocherà i playoff contro i verbanesi dell’Esio.

I risultati della Seconda Categoria Girone A:

Cireggio - Casale Corte Cerro 2 - 1; Crevolese - Fomarco Don Bosco Pievese 1 - 0; Fondotoce - Romagnano 4 - 0; Castellettese - San Maurizio 4 - 0; Maggiora – Pro Vigezzo 2 - 2; Borgoticino - Voluntas Suna 1 - 1; Armeno - Riviera D'Orta 1 - 1

Classifica:

Fondotoce56 -Romagnano 46 -Riviera d’Orta 45 - Voluntas Suna 36–Borgoticino, Crevolese 35 -Pro Vigezzo 34 -Fomarco 32 –Castellettese 30 - Casale Corte Cerro, Cireggio 29 -Maggiora 27 -San Maurizio, Armeno 22