La Findomo Pediacooph24 ritrova il successo: 60-45 su Montalto Dora e sesto posto blindato

Torna al successo la Findomo Pediacooph24. I granata hanno superato 60-45 Montalto Dora ieri sera al PalaRaccagni, in un match che, come spiega bene il punteggio, non è stato caratterizzato da percentuali d'attacco ottimali da una parte e dall'altra. Ancora una volta partenza con il freno a mano tirato nel primo quarto per gli ossolani, sotto di 8, 11-19, al primo riposo.

Prima reazione nel secondo periodo, con Maestrone e compagni che hanno messo la freccia, serrando le fila in difesa e trovando qualche canestro in più per il 33-32 dell'intervallo. Nel secondo tempo gli ospiti hanno messo a segno solamente 13 punti complessivi, a fronte dei 27 dei padroni di casa.

Top scorer nelle fila della Cestistica Carusi con 16 punti, quindi Frank e Nagini a 12: per Montalto il solito Franchetto con 15, poi Saccomani a 14 e Di Matteo a 12. Con questo successo, la Findomo Pediacooph24 di fatto è già sicura del suo piazzamento: sarà sesta in classifica ed al primo turno play-off sfiderà la terza, che dovrebbe essere Grugliasco.