Basket, Findomo Pediacooph24 impegnata a Novara

Vincere, ribaltare il pesantissimo meno 18 del match d'andata e sperare, domenica, in una serie di combinazioni favorevoli. Sono ridottissime le speranze play-off della Findomo Pediacooph24, attesa questa sera alle 21 dal Novara Basket, capolista a quota 12 nel gironcino che regala due posti ai play-off. I padroni di casa hanno una certezza: se vincono staccano il biglietto per la post season che conta con la testa di serie numero uno.

I granata invece devono appellarsi ad una serie di miracoli, ma la volontà è quella di non lasciare nulla di intentato e di chiudere comunque in bellezza una stagione difficile. "Noi andiamo in campo per vincere: questo è l'obiettivo della squadra e della società. Sappiamo di non essere padroni del nostro destino, ma è importante non avere rimpianti e fare di tutto per rimanere in corsa almeno fino a domenica - le parole del presidente Nicola Guerra.