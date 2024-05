Iniziano i sabati in piazza con la Decaband

Iniziano il 4 maggio gli appuntamenti in programma ogni sabato in piazza Mercato a Domodossola, a partire dalle 21.00, per animare le serate durante l’intero corso della bella stagione. La prima serata vede protagonista la Decaband, con un tributo agli 883.

L’iniziativa, che proseguirà fino alla fine di settembre, è organizzata grazie alla collaborazione di Tiziano Tanzarella e la Pro Loco di Domodossola. In caso di maltempo, tutti i concerti si sposteranno al Trocadero; la comunicazione degli eventuali spostamenti sarà effettuata entro le 18.00 di sabato.