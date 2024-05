Minirombi, una sessantina di concorrenti in pista per il campionato svizzero FOTO

Nutrita partecipazione alla prima prova del campionato svizzero per automodelli radiocomandati, che si è svolta sabato e domenica scorse a Villadossola, sulla pista che diversi decenni fa era stata realizzata dagli appassionati locali di minirombi. I modelli in pista facevano parte della categoria Uno barra 8 buggy off road scoppio. Già in passato Villadossola aveva ospitato una gara del campionato svizzero.

Nella zona vicino allo stadio Poscio è stata allestita una vera zona box, con tende, ‘’officine’’ , camper, area tecnica. L’organizzazione era affidata dal Racing Team Chiasso che ha goduto della collaborazione di alcuni appassionati ossolani (tra cui Loris Foresti e Fabio Zanuccoli) che hanno anche fatto trovare la pista perfettamente a posto.

Quasi sessanta i concorrenti in gara. Nella classifica Expert ha vinto Jachim Kallen , davanti a Jeremy Pittet e a Florenz Auderset, poi Patricl HOfer e Tristan Reignier. Nella classifica Amatori, successo di Tiziano Mattiolo, davanti a Renaud Chantry, Paolo Carro, Mato Knezevic e Credic Pellet.