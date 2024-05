Csi, Arizzano e Hellas VB Regno di Napoli in finale playoff

Ieri sera, giovedì 23, si sono disputate semifinali dei playoff del CSI calcio a 7. Si è giocato in campo neutro, sui campi del Nosere a Domodossola, con una buona cornice di pubblico a seguire le due sfide.

In campo si sono viste quattro buone squadre, tutte provenienti dal Girone A2 della stagione regolare, che hanno dato vita a due incontri molto combattuti e finiti col minimo scarto. Prima sfida alle ore 20 tra Pallanzeno e Arizzano, con i verbanesi che si impongono per 4-3 dopo una partita molto nervosa, segnata dall’espulsione di Primatesta (apparsa esagerata) dopo solamente un quarto d’ora. Al fischio finale grandi proteste da parte degli ossolani, con l’allenatore e tre giocatori squalificati dal giudice sportivo in data odierna.

Molto combattuta anche la seconda semifinale, tra i campioni uscenti dell’Hellas VB Regno di Napolie i bavenesi del Garboli. Alla fine l’hanno spuntata i campioni in carica con il punteggio di 3-2 dopo i tempi supplementari, dove la maggior freschezza dei verbanesi ha fatto pendere la bilancia dalla loro parte, in una partita comunque ben giocata da entrambe le formazioni.

Finalissima domenica prossima alle ore 20 sugli impianti di San Francesco a Verbania, preceduta dalla finale del Torneo Open B tra Quarna e Old Omegna, in programma alle 18.30.

Tutti i risultatidelle Semifinali playoff:

PALLANZENO 1994 ASD - F.C. ARIZZANO 3 - 4

U.F.O.B. GARBOLI - HELLAS VB REGNO DI NAPOLI 2 -3