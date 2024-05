Ottimi risultati dello Studio Arabesque al concorso "Milano Danza Festival"

Complimenti alle ragazze dello Studio Danza Arabesque che domenica 5 maggio hanno partecipato al concorso "Milano Danza Festival" al Teatro Guanella di Milano. L'impegno, la preparazione e la passione per la danza hanno permesso di ottenere ottimi risultati:

- prima classificata nella sezione danza classica la coreografia "Carillon" di Manuela Barbetta con partecipazione alla finalissima di Roma

- prima classificata nella sezione hip hop la coreografia "Lilcrystals" di Lil Cri con partecipazione alla finalissima di Roma

- borsa di studio "Dance Summer Camp" a Pompei per la coreografia di contemporaneo "La voce nel silenzio" di Cristian Giunta

- una settimana di lezioni gratuite presso la scuola di Roma "Teatro Golden Accademy" per le allieve esibitesi dello Studio Danza l'Arabesque e borsa di studio per l'ammissione all'accademia per le allieve maggiorenni



Un ringraziamento particolare ai genitori che ci supportano e sostengono.