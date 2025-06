A Domodossola un incontro per riflettere su pace e disarmo

“La guerra avanza... Ferma il riarmo per salvare l’umanità”. È questo il titolo dell’incontro pubblico promosso dal Comitato Ossola di “Ferma il Riarmo” e da Alternativa-A, in programma lunedì 30 giugno 2025 alle ore 20:45 presso Casa Don Gianni a Domodossola (Viale dell’Artigianato 13).

Un momento di confronto e riflessione sulle alternative possibili alla crescente corsa agli armamenti, per provare a rispondere alla domanda chiave: quali azioni sono oggi davvero possibili ed efficaci per la pace?

Il dialogo sarà guidato da Don Renato Sacco, da sempre impegnato sui temi della pace, della nonviolenza e della giustizia sociale. Con lui interverranno: Francesco Vignarca, ricercatore dell’Osservatorio MIL€X sulle spese militari e Sergio Bassoli, coordinatore dell’esecutivo della Rete Italiana Pace e Disarmo.

L’incontro si inserisce nel più ampio contesto della campagna “Ferma il Riarmo”, promossa a livello nazionale da numerose realtà del pacifismo e della società civile, per sensibilizzare l’opinione pubblica e la politica sulla necessità di investire in strumenti di cooperazione anziché in armamenti.

Chi non potrà partecipare di persona avrà comunque la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming sul canale YouTube delle Parrocchie di Villadossola e Valle Antrona.