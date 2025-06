Pallanzeno in festa per la Patronale di San Pietro: due giorni di eventi, musica e tradizione

Il paese si prepara a vivere con entusiasmo la tradizionale Patronale di San Pietro, un appuntamento atteso che unisce momenti di sport, cultura, musica e fede. I festeggiamenti sono già iniziati con il torneo di calcio dei rioni, dedicato alla memoria di don Luigi Tramonti, e proseguiranno intensamente nei prossimi giorni. Venerdì 27 giugno, a partire dalle 17, sarà protagonista una dimostrazione di Judo organizzata dall’associazione Judo Club Valle Ossola.

Alle 19 si aprirà la mostra degli Amici del Colore, mentre contemporaneamente si potrà partecipare alla lezione di Zumba con Francesco. La serata proseguirà con animazione musicale “360 gradi” guidata da Laura e Francesco, e alle 21 è prevista la premiazione del torneo Memorial don Luigi Tramonti.

Sabato 28 giugno, alle 15, spazio ai più piccoli con giochi, una sessione di Just Dance e un Nutella party, accompagnati da animazione e da una dimostrazione di tiro con l’arco. La serata si accenderà con la musica dal vivo dei Cinque per Cento, per una festa danzante aperta a tutti.

Domenica 29 giugno si concluderà con una nuova serata danzante con il gruppo Vicini di Casa, accompagnata dall’estrazione della sottoscrizione a premi. Durante tutta la festa sarà attivo un servizio bar con specialità alla griglia, panini e salamelle.

Il programma religioso prevede, venerdì 27 alle 18 la recita del rosario, e sabato 28 giugno la messa alle 17.

Domenica 29, giorno della festa di San Pietro, la celebrazione solenne si terrà alle 20, seguita dalla benedizione dei bambini e dalla suggestiva processione con la statua di San Pietro, accompagnata dalla banda musicale di Formarco.