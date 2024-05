Racconti di vita e di storia all’Alpe Cravariola in una serata dell'associazione Sentieri degli Spalloni

Sabato 18 maggio alle ore 17.00, presso il Foro Boario di Crodo, l’Associazione Sentieri degli Spalloni, in collaborazione con la Casa della Resistenza di Fondotoce e con l'importante patrocinio di Regio Insubrica, insieme ad enti e associazioni della Provincia del Vco, della Provincia di Varese e della Provincia di Como, organizzano una serata di memoria dedicata alla Cravariola, il rilevante territorio di confine e di passaggio fra Italia e Svizzera, dove si sono incrociati destini e racconti di vita ottant’anni dopo l’incursione nazifascista.

La serata è ricca di testimonianze e momenti storici e informativi. Voci e immagini di memoria di Dina Braito di Premia (contrabbandiera e staffetta partigiana, oggi ultracentenaria) attraverso le letture di Fedele Cappelletti, tratte da un’intervista trascritta da Arianna Giannini, e la visione del documentario “Cravariola” curato da Teresio Valsesia, giornalista e collaboratore di riviste alpinistiche e di ambiente. Andrea Pozzetta, direttore scientifico della Casa della Resistenza, ci aiuterà a conoscere e inquadrare storicamente e geograficamente questo baluardo di frontiera, durante i tempi di resistenza. Renato Boschi, vicepresidente del Sosec Cai, illustrerà quei luoghi attraverso un’analisi dei dati escursionistici.

Durante l’evento verrà presentata l’edizione 2024 dei Sentieri degli Spalloni: Terra di Resilienza. Semi di Resistenza, che a giugno e luglio cammineranno proprio in questo luogo così significativo e immemore. Sarà presente anche il Soccorso Alpino Valdossola a ricordare e sottolineare l’importanza della prevenzione in montagna, le regole e le raccomandazioni da seguire per muoversi in sicurezza. Al termine un ricco buffet con aperitivo e prodotti del territorio.