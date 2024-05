L'associazione LaborART presenta "La scuola si mostra"

L’associazione LabortART, in collaborazione con l’associazione “ADA con” di Domodossola e con il patrocinio del comune di Piedimulera, presenta “La scuola si mostra”, un’esposizione collettiva degli studenti del corso di pittura tenuto da Paca Ronca. L’inaugurazione è in programma per sabato 18 maggio alle 16.00, nella sede dell’associazione in via Leponzi 27 a Piedimulera.

La mostra ha dunque lo scopo di raccontare il percorso di ogni singolo studente, per trasmettere il messaggio che ognuno di loro vuole trasmettere a modo proprio. Questi gli artisti presenti: Mauro Belli, Marisa Castelli, Emanuela Comandini, Silvia Curatitoli, Lucrezia Iiriti, Annalisa Marigonda, Patrizia Milesi, Flora Morelli, Renta Nedrotti, Cristina Prina, Marco Ravaioli, Paca Ronco, Laura Savaglio, Antonella Umericelli, Alessio Zaretti.

Nel corso dell’esposizione, che sarà visitabile fino al 2 giugno, sono previsti anche alcuni eventi collaterali. Il 24 maggio alle 18.00 la presentazione del libro “A tempo libero” di Giuseppe Possa, a cura di Rocco Cento. Il 31 maggio alle 16.00 la presentazione di “Tempus Celtis”, scritto e illustrato da Angela Betta Casale. Infine, il 1° alle 17.00 giugno la presentazione de “La forza della leggerezza”, libro di poesie di Maria Luisa Castelli, lette da Maria Grazia Bergamasco e Laura Savaglio, a cura di Silvana Pirazzi.