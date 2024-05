“Corti di solidarietà...ma non a corto di solidarietà”: i video realizzati dalle associazioni

“Corti di solidarietà...ma non a corto di solidarietà” è il bando di idee promosso dal Centro Servizi per il Territorio Novara Vco, Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico e Festival Internazionale di Cortometraggi “Malescorto” con la finalità di promuovere e valorizzare il Terzo Settore attraverso il linguaggio audiovisivo accompagnando le associazioni nella realizzazione di un cortometraggio che ha come tema il volontariato e le attività svolte per il bene comune.

Le associazioni selezionate (7 su 20 candidature pervenute) hanno lavorato in questi mesi con i videomaker Lorenzo Camocardi e Mirko Zullo - che le hanno seguite in questo percorso - e ora è arrivato il momento di mostrare i cortometraggi realizzati.

Giovedì 23 maggio alle 20.45 si terrà al Teatro Cinema Sociale di Omegna la serata di presentazione ufficiale dei Corti di Solidarietà. Dopo la presentazione del progetto e i saluti istituzionali, le associazioni e i volontari saranno i protagonisti della serata con la proiezione dei corti. Questi i cortometraggi selezionati: “Runditt: passato, presente e futuro, centro della comunità” dell’Accademia dei Runditt; “La strada verso casa” di Angsa Vco; “Il piacere della scoperta” di Culture d’Insieme nel Vco; “La luce invisibile” di Emporio Borgosolidale; “Nascere, crescere, divenire” di Mamma Parliamone; “Innovazione intrecciata” di Ww Do FabLab; “Il sole splende ancora” di D.O.M.O. Donatori Ossolani Midollo Osseo.

"Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta dai volontari e questa iniziativa dimostra tutta la sua bontà e la risposta concerta a una necessità delle nostre associazioni - afferma il presidente CST Carlo Teruzzi – . Sempre più è importante raccontarsi e farlo con un linguaggio diretto come quello video ed è proprio in questa direzione che Corti di Solidarietà si inserisce, come opportunità ulteriore di valorizzare il vario e fondamentale mondo del volontariato”.

“È importante per gli enti non profit della nostra Provincia utilizzare questa occasione per farsi conoscere – dichiara il presidente della Fondazione Comunitaria del Vco Ente Filantropico Maurizio De Paoli - Solo in questo modo possiamo sostenere e aiutare a crescere il volontariato, risorsa preziosa, insostituibile, della nostra comunità. Ecco perché Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico ha aderito e sostenuto il bando con un contributo economico”.

“Noi ci occupiamo della parte più tecnica – spiega il direttore artistico di Malescorto Paolo Ramoni – e abbiamo coordinato i lavori di realizzazione dei cortometraggi che, come lo scorso anno, sono risultati dei prodotti di ottima qualità”.

“Corti di solidarietà” rappresenta quindi un ulteriore modalità di valorizzare il volontariato, oltre a essere, attraverso i corti realizzati, uno strumento di promozione per i singoli ETS che potranno diffondere i loro video e far conoscere anche in questo modo il loro operato. Corti che saranno diffusi anche attraverso i canali degli enti promotori.