Bognanco, posato il ponte bailey per ripristinare la viabilità FOTO E VIDEO

È stato posato il ponte bailey che nei giorni scorsi era stato portato a Bognanco per ripristinare almeno provvisoriamente la viabilità della Valle, rimasta isolata in seguito ad una frana.

L’Associazione Genieri della Protezione Civile si è dunque occupata del montaggio del ponte, dopo che, nei giorni scorsi, la ditta Frua ha lavorato incessantemente per preparare le spalle di appoggio. In questo modo, una volta posato e raccordato con la strada, il ponte sarà immediatamente pronto per essere utilizzato, ponendo così fine all’isolamento dei cittadini della Valle.

Alla posa erano presenti anche il sindaco Mauro Valentini e il presidente della Provincia Alessandro Lana.