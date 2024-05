Successo per il raduno delle auto sportive a Malesco FOTO

Auto sportive protagoniste in Valle Vigezzo e in Cannobina. Sabato 25 maggio il Circolo di Malesco ha ospitato un raduno di auto sportive, aperto a tutti gli appassionati e agli amanti dei motori. Una trentina i partecipanti con la giornata che si è aperta alle 10.00 con il ritrovo nel parcheggio antistante il Circolo e il cinema comunale. Alle 10.30 ha preso il via il giro alla volta di Gurro, per l’aperitivo al Circolo degli Scozzesi. Quindi il ritorno in Valle Vigezzo per il trasferimento in Valle Loana per il pranzo all’Agriturismo Besana. Infine, il ritorno a Malesco dove, alle 15.30, il pomeriggio è proseguito con l’esposizione delle auto sempre nel piazzale del cinema e la conclusione della bella giornata con un dj set by Bunny al Circolo.