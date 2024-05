Elezioni: il fac-simile della scheda elettorale per le regionali

La prefettura del Verbano Cusio Ossola ha reso pubblico, tramite il proprio sito internet, il fac-simile delle schede elettorali che saranno consegnate ai cittadini che si recheranno alle urne l’8 e il 9 giugno per le elezioni regionali.

Per quanto riguarda il Piemonte, sono cinque i nomi dei candidati alla carica di presidente che compariranno sulle schede, ognuno accompagnato dai simboli e delle liste che li sostengono.

Nei giorni scorsi è stata effettuata l’estrazione dell’ordine in cui i nomi saranno stampati sulle schede elettorali. Il primo, nella colonna di sinistra, è quello di Alberto Costanzo con Libertà. Al di sotto si trovano invece i nomi di Francesca Frediani con Piemonte Popolare, Sarah Di Sabato per il Movimento 5 Stelle e Alberto Cirio, presidente uscente, in rappresentanza del centrodestra (con lui le liste di Fratelli d’Italia, lista civica Cirio presidente, Forza Italia, Lega, Noi Moderati). Da sola sulla colonna di sinistra, invece, Gianna Pentenero, sostenuta dai partiti del centrosinistra (lista civica Pentenero presidente, lista civica Piemonte ambientalista e solidale, Alleanza Verdi Sinistra, Stati Uniti d’Europa e Partito Democratico). Accanto ad ogni simbolo due righe, su cui gli elettori possono esprimere le proprie preferenze a patto che, se vengono scritti due nomi, siano un uomo e una donna.