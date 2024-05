Condivisione e preghiera: un trekking in Formazza con la Pastorale giovanile

La Pastorale Giovanile di Milano e di Novara organizza un trekking in Val Formazza, in programma tra il 26 e il 28 agosto, durante il quale giovani provenienti da diverse realtà ecclesiali hanno la possibilità di vivere momenti di condivisione, con uno sguardo contemplativo verso la creazione. Questo tema è stato scelto sulla base di un’enciclica di Papa Francesco, in cui viene spiegato che “per la tradizione giudeo-cristiana, dire “creazione” è più che dire natura, perché ha a che vedere con un progetto dell’amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato”.

L’iniziativa è dunque rivolta a giovani dai 18 ai 30 anni, e prevede una permanenza di tre giorni in Val Formazza, con alloggio al rifugio Maria Luisa in località Val Toggia. Il programma prevede il ritrovo lunedì 26 agosto alle 10.00 al parcheggio vicino a Aalts Dorf a Riale. Martedì 27 agosto un’escursione al lago Nero, mentre mercoledì 28 agosto un’escursione attraverso passo San Giacomo, Gries, Bettelmatt, con rientro a Riale.

La quota di iscrizione è di 130 euro a persona, comprensiva di vitto e alloggio dalla cena del lunedì fino al pranzo del mercoledì. Per il primo giorno è invece necessario portare con sé un pranzo al sacco.

L’iscrizione deve essere effettuata entro e non oltre mercoledì 10 luglio, compilando l’apposito modulo, versando la quota e inviando una mail a giovani@diocesinovara.it per segnalare la propria partecipazione. La quota deve essere versata tramite bonifico bancario; queste le coordinate: Intestatario c/c: Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi (F. O. M.) – via S. Antonio, 5 – 20122 Milano; iban IT98L0623001634000015023408; causale Trekking in Val Formazza + nome e cognome.