In piazza Mercato torna la "Silent Disco"

Sarà una festa con tanta musica, ma la sentiranno solamente i partecipanti attraverso le cuffie. Sabato 1 giugno in piazza Mercato a Domodossola si svolgerà la "Silent Disco" organizzato da Associazione Karma in collaborazione con Piazza Mercato Eventi, Pro Loco di Domodossola e con il contributo della Fondazione Comunitaria del Vco.

Dalle 20 alle 24 il cuore della città si trasformerà in una discoteca all'aria aperta, la particolarità però è che non ci sarà musica: sarà possibile ascoltarla solo tramite le apposite cuffie che si potranno noleggiare in loco presentando un documento d'identità al costo di 10euro (5euro per i soci). Si sceglie che musica ascoltare selezionando in qualsiasi momento il canale direttamente sulle cuffie luminose. "La musica è magicamente silenziosa grazie a un sistema di diffusione con cuffie wireless.

Quattro ore di musica di tutti i generi, per accontentare tutti e per far ballare piccoli e adulti tutti insieme. Ci saranno tre dj's con i rispettivi canali. Nel canale verde ci sarà Tanza che farà musica revival e anni 80' 90'. Nel canale rosso ci sarà AleMaro con la musica trap & reggeaton, infine nel canale blu Garro&Mella con la musica commerciale.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà lo stesso in quanto i partecipanti potranno comunque stare all'interno dei bar, nei dehor dei locali e sotto i portici di tutta la piazza.