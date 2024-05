Tre giorni di tornei a Preglia

Tre giorni di calcio, divertimento e buona cucina a Crevoladossola. Venerdì 31 maggio, sabato 1 e domenica 2 giugno si terrà, sul campo dell’oratorio di Preglia, il 7° torneo giovanile organizzato dalla società Crevolese.

Venerdì 31 alle 18 al via i tornei Piccoli amici e primi Calci per nati nel 2017-2018 e 2015-2016. Sabato primo giugno alle 9 al via il torneo Pulcini (2013-2014) e domenica alle ore 9 il torneo Esordienti (2011-2012) .

In programma musica dal vivo, griglia a pranzo e cena, pizza tutte le sere.