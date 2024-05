Torna a Masera la Festa Amici di Casa Don Gianni

Nel primo fine settimana di giugno, come da tradizione, si tiene nell’area eventi di Masera la festa Amici di Casa Don Gianni, con tanti appuntamenti tra musica, giochi, animazione e molto altro. La festa è in programma da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. Questo il programma del weekend.

Venerdì 31 maggio l’apertura della festa alle 18.30, e alle 19.00 la cena con cucina, griglia e piadina romagnola. Alle 20.30, nell’area interna l’esibizione della scuola di ballo Asd Dance Evolution. A seguire una serata danzante con il Duo Arcobaleno.

Si riprende sabato 1° giugno con la riapertura della festa alle 10.00 e, dalle 12.30, il pranzo con cucina e griglia. Alle 15.00 diversi laboratori dedicati ai bambini. dalle 16.00 fino alla sera, invece, viene servita piadina romagnola a volontà. Alle 19.00 la cena con cucina e griglia. Dopo cena, alle 21.00 nell’area interna una nuova serata danzante con Flavio e Lara, mentre nell’area esterna, alle 21.30, “Yabadabadu” con Tomà Silvio, Farina Stefania, Costa Stefano, Beltrametti Paolo, Balzani Lorenzo.

Ultimo giorno di festeggiamenti domenica 2 giugno. Alle 10.00 una camminata tra le frazioni di Masera, in ricordo di Roberto Fantone. Alle 12.30 il pranzo, e alle 14.30 laboratori per bambini con caccia al tesoro. Alle 17.30 la santa messa a Casa Don Gianni, e alle 19.00 la cena. Alle 21.00 in area interna l’esibizione live di Ketty, mentre in area esterna alle 20.30 Federica Guglielmi con…la DFM con Federica Guglielmi alla voce, Franco Alberganti alla chitarra, Marino Mazzoni alla batteria; ospite speciale Davide Sartore al basso.