Domenica sera si è svolta la grande festa di Prestofresco per festeggiare i 20 anni del marchio (VIDEO)

È stato un lungo momento di festa, denso di emozione, quello che ha visto quasi un migliaio di persone, fra dipendenti, fornitori, amici e autorità festeggiare insieme alla famiglia Sapino il 20° Anniversario dalla nascita del primo punto vendita Prestofresco.

Nel giardino dell’ Hotel Il Giardino dei Tigli a Cussanio (Fossano), durante un apericena organizzato dai fornitori di gruppo, fra musica e chiacchiericcio, si è dato il via all’Evento di anniversario. Poi gli invitati sono entrati nel grandissimo salone apparecchiato a festa, e sul palco si sono via via passati il microfono i protagonisti del successo di Prestofresco in 20 anni di attività. L’Amministratore Delegato, Sebastiano Sapino, ha raccontato il successo di una filosofia vincente che, a partire dal 2004 ha portato il marchio ad essere sempre più scelto per l’indiscussa qualità di prodotti e del servizio offerto. I numeri, oggi, ne confermano il successo: 10 milioni di clienti, 820 dipendenti, di cui il 73% donne e di cui il 75% sono rapporti di lavoro indeterminato. Ha parlato anche Pierantonio Sapino, che ha fondato i primi punti vendita insieme ai 3 fratelli, emozionato e felice ma sicuro, oggi come ieri, che la strada è quella giusta. Fra le tante presenze e interventi, anche quello di Alberto Cirio, amico e testimone di questi anni di crescita e affermazione di Prestofresco.

Fin dall’inizio una storia di famiglia, con una gestione a carattere famigliare e, come una famiglia a partire da Pierantonio, fin dal primo momento si è presa cura dei propri dipendenti, come fossero quasi dei figli. Formandoli, facendoli crescere, incentivandoli. E a loro vanno, durante la serata, i ringraziamenti più sentiti. Ed anche premi per i risultati conseguiti, con una premiazione che è durata tutta la serata.

È stato anche introdotto, da Giulia Sapino, Responsabile Marketing della società, il logo del nuovo progetto in partenza nei prossimi mesi Fi.Lo, che raccoglierà le eccellenze del territorio per proporle nei punti vendita, con un “filo” ideale fra fornitore e cliente a rappresentarne la fiducia reciproca.

Per festeggiate con tutta la Clientela, Prestofresco, dopo il primo supervolantino pieno di incredibili offerte, ha fatto uscire, il 27 maggio, un nuovo volantino ancora pieno di ottime occasioni, e che durerà fino al 9 giugno 2024.