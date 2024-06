Volantini in Valle Vigezzo: ‘’Frontaliere, non votare chi ti tassa!'’

‘’Frontaliere! Non votare chi ti tassa’’. Si fa calda la vigilia elettorale in Vigezzo.

Sui cartelloni elettorali della valle sono apparsi in questi giorni diversi volantini del Comitato Lavoratori Frontalieri che attacca Lega e Fratelli d’Italia, due dei partiti di governo, accusati – si legge – ‘’dell’introduzione della tassa sanitaria’’.

Un deciso attacco a pochi giorni dal voto dell'8-9 giugno.

‘’L’attuale governo di Lega e Fratelli d’Italia – si legge sul volantino – si è reso protagonista di un vergognoso attacco frontale ai lavoratori frontalieri con l’introduzione della tassa sanitaria. In occasione delle elezioni dell8-9 giugno dobbiamo mandare un segnale chiaro ed inequivocabile a Lega a Fratelli d’Italia: mandiamoli a casa!! La bassa affluenza al voto favorisce queste due forze politiche! Non votare è peggio. Vota qualsiasi partito ma non Lega e Fratelli d’Italia’’.

Una dura presa di posizione che, come si vede, parte proprio dalla Vigezzo, la valle che più fornisce forza lavoro al frontalierato.

Ma questa posizione non è una novità. Da molti mesi i frontalieri accusano il governo Meloni di averli penalizzati. Sia introducendo una doppia classificazione della categoria e soprattutto sulla nuova tassa della salute decisa dal governo. Per i frontalieri, poi, il governo avrebbe violato l’accordo fiscale appena siglato con la Svizzera.

Un malumore che nel Verbano Cusio Ossola si è manifestato più volte in questi ultimi mesi e soprattutto nella serata che si era tenuta a Domodossola. Serata organizzata dalla Lega e nel corso della quale i due esponenti leghisti (Stefano Candiani e Alessandro Panza) erano stati attaccati dai numerosi lavoratori nel corso della serata nella sala dell’Unione montana.

L’ultima tappa della protesta è stata la presenza dei frontalieri alla manifestazione organizzata pochi giorni fa a Como, con la presenza di una delegazione del Vco.