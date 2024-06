Ultimo concerto della stagione per la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario

La Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, in collaborazione con la Parrocchia dei SS. Gervaso e Protaso e con la Pro Loco Domodossola, propone, nell’ambito della Stagione Concertistica 2024, il sesto ed ultimo concerto della rassegna “Pomeriggi in concerto 2024”.

Domenica 9 giugno alle 21.00, nella Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso di Domodossola, torna il concerto per i SS. Patroni; alla consolle dello storico organo Bernasconi siederà l’organista Roberto Olzer, che accompagnerà un ensemble di trombe barocche guidate da Gabriele Cassone, con Matteo Frigè, Emanuele Goggio, Guido Guidarelli, Matteo Macchia, Davide Maiello, Enrico Negro, Simone Telandro, Tiziano Tettone alle trombe e Luca Viotto ai timpani.

Il concerto, intitolato “Sonar di trombe musicalmente in organo” citando il metodo del 1600 di Girolamo Fantini, prevede l’esecuzione di musiche per trombe barocche, timpani e organo di Claudio Monteverdi (1567-1643), Cesare Bendinelli (1542-1617), Girolamo Fantini (1600-1675), Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704), Johann Ernst Altenburg (1734-1801), Michel-Richard Delalande (1657-1726), e per solo organo di Dietrich Buxtehude (1637-1707) e Johann Sebastian Bach (1685-1750)

L’attività della Cappella Musicale è resa possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della Parrocchia di Calice, dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, della Città di Domodossola e con il sostegno prezioso della Fondazione Comunitaria del Vco e della Fondazione Crt.