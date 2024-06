Molto bassa la percentuale al voto nei comuni del Vco dove non si vota per il rinnovo del consiglio comunale. La mancanza di consultazioni cittadine per eleggere sindaco e nuova maggioranza, tengono per ora distanti gli elettori di diversi centri del Vco.

A Domodossola alle 14 aveva votato il 22,24 per cento, a Villadossola il 22,79, a Baveno il 26,56, a Stresa il 25,40. Ancor più bassa l’affluenza a Crevoladossola: solo il 20,57 per cento.