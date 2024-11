Approvato lo studio di fattibilità tecnico economica per mettere in sicurezza in tratto di fiume Toce a Verampio, frazione di Crodo.

Lo studio, redatto da uno un gruppo di esperti, fa parte degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del paese antigoriano.

L'intervento, che gode della copertura finanziaria garantita dalla Regione pari a 250 mila euro, era già stato programmato dalla passata amministrazione Savoia: ora è portato avanti da quella guidata dal sindaco Folchi.