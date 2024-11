Crescono i centenari in Italia: +30% in dieci anni, l'81% sono donne

Il numero di centenari in Italia continua a crescere a un ritmo impressionante. Al 1° gennaio 2024, le persone che hanno compiuto cento anni e sono residenti nel nostro Paese sono ben 22.552, con una crescita del 30% rispetto ai 17.252 registrati dieci anni prima. Un dato che testimonia l’effetto positivo dell’allungamento della vita media, con un forte predominio femminile: l'81% di questi centenari sono donne.

L’analisi dell’Istat evidenzia anche un dato interessante relativo agli ultra-centenari, ovvero le persone che hanno superato i 105 anni. A inizio 2024, infatti, sono 677 i semi-supercentenari in Italia, una cifra che, seppur in aumento rispetto ai decenni precedenti, ha visto una flessione rispetto al picco del 2020 quando erano 1.047. Questo calo è legato a un fenomeno strutturale: il passaggio di alcune delle generazioni nate durante la Prima Guerra Mondiale nella fascia degli over 105 anni, caratterizzate da una natalità storicamente più bassa.

Il numero di supercentenari, ovvero di persone che hanno oltrepassato i 110 anni, è invece più ridotto, ma comunque significativo. Al 1° gennaio 2024, sono 21 le persone che hanno superato questa soglia, e ancora una volta la disparità di genere è evidente: solo uno dei supercentenari è uomo, a conferma della maggiore longevità femminile.

Tra il 2009 e il 2024, sono stati ben 200 gli individui che hanno superato i 110 anni, e anche in questo caso le donne costituiscono la stragrande maggioranza, pari al 92% del totale. I dati mostrano anche che le persone che raggiungono questa età avanzata sono prevalentemente vedove: l'86% delle donne e l'81% degli uomini che hanno superato i 105 anni risultano vedovi. La differenza tra uomini e donne si riflette anche nel loro stato civile: mentre solo l'1% delle donne ultra-centenarie è ancora coniugata, ben il 13% degli uomini lo è.

Infine, tra i nomi più comuni tra i centenari, Giuseppe per gli uomini e Maria per le donne risultano i più diffusi, seguiti da Antonio e Rosa al secondo posto, e Giovanni e Anna al terzo.