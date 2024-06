La Collegiata si prepara alla festa patronale dei Santi Gervaso e Protaso

La chiesa Collegiata di Domodossola si prepara alla festa patronale dei Santi Gervaso e Protaso: da qualche giorno è già addobbata a festa. Dal 10 giugno inizia la novena ai Santi patroni, alle 9.00 e alle 17.30.

In chiesa sono stata esposte le statue dei Santi Gervaso e Protaso o, come li chiamano affettuosamente i domesi, i “Santini”, che saranno portati in processione per le vie della città. La messa solenne è in programma il 19 giugno alle 20.30; seguirà la processione che percorrerà via Pellanda, via Matilde Ceretti, via Scapaccino, via Binda, piazza Cavour, via Marconi, corso Fratelli di Dio, piazza Repubblica dell'Ossola, via Beltrami, via degli Osci, piazza Mercato, via Giavina, piazza della chiesa. Il 15 giugno alle 18.00 sarà celebrata la messa e saranno ricordati gli anniversari di matrimoni; a seguire la cena. Il 16 giugno alle 11.00 la festa degli anziani organizzata dal gruppo Anna e Simeone e a seguire il pranzo in oratorio. Anche alcuni negozianti della piazza della chiesa stanno addobbando i loro negozi con il vessillo della festa.