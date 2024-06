Maria Grazia Medali è stata confermata sindaco di Pieve Vergonte. La prima cittadina uscente ha ottenuto 759 preferenze, pari al 52,45%, contro 688 voti (47,55%) della sua avversaria Monica Bacchetta.

Nel 2019 a Pieve Vergonte vinse la candidata Maria Grazia Medali, per la lista "Per Pieve", eletto sindaco con 994 voti. Nella stessa elezione si era presentato anche la candidata Giovanna Perrini per la lista “Uniti per il futuro”, ottenendo 635 voti.