Al via tra oggi e domani gli esami di terza media

Inizia oggi, per gli studenti che frequentano le scuole che non sono state individuate quale sedi di seggio per le elezioni, l'esame conclusivo del Primo ciclo di studi, ovvero l'esame di terza media. I ragazzi delle scuole di Preglia, ad esempio, saranno i primi questa mattina a tornare sui banchi di scuola per la prima prova scritta. Gli altri, come quelli delle Floreanini o delle Bagnolini, inizieranno invece l'esame mercoledì.

Questa dunque sarà per tutti la settimana delle prove scritte: italiano, matematica e lingue straniere, inglese per tutti e seconda lingua comunitaria tedesco o francese a seconda di quella studiata. Dopo le prove scritte, inizieranno gli orali.

Si tratterà di un colloquio che i candidati dovranno affrontare per dimostrare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo. Non un'interrogazione sul programma studiato, insomma, ma una discussione partendo da un elaborato predisposto dagli studenti. Il voto finale sarà una media tra l'andamento dei tre anni e l'esame finale.