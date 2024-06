Sport by night, riaperte le iscrizioni

"Le condizioni meteo incerte ci hanno costretti a rinviare Remember Sport by night per non mettere a repentaglio l'incolumità dei partecipanti - spiega Marco Longo Dorni, che con dispiacere assieme agli organizzatori ha deciso per la sospensione - con l'acqua alcune attività sarebbero state rischiose o comunque non si sarebbero potute svolgere nel modo migliore, per cui tutto rimandato al 22 giugno con la stessa formula".

Ma questo rinvio consente anche a chi non si era potuto iscrivere per impegni o altri motivi, di partecipare alla serata di sport e divertimento: "Riapriamo le iscrizioni alle squadre per tutti i tornei, chi avesse voglia di unirsi è il benvenuto".

Invariata ovviamente la finalità: i fondi raccolti saranno utilizzati per iniziative benefiche in Africa.



"L'idea dello Sport by night è nata perché cercavamo un evento sano per poter fare una raccolta fondi di beneficenza - spiega Alessandro Bastrini, promotore dell'inziativa - lo Sport by night è sempre stato un evento che ha coinvolto tanti sport e tante persone, e anch'io personalmente spesso ne ho fatto parte. Allora con Elisa ne abbiamo parlato abbiamo pensato di riproporlo, ridotto rispetto agli anni passati, con un fine benefico. Abbiamo trovato Kenya school desk che è un'associazione totalmente no profit che promuove lo sviluppo della scolarizzazione in Kenya. Volevamo fare qualcosa riguardo l'istruzione perché pensiamo che sia una grande arma per poter poi crescere negli anni. Questa associazione negli anni ha costruito 13 scuole, ne ha ristrutturate 38 e scolarizzato oltre 600 bambini, quindi abbiamo preso a cuore questo progetto".