A luglio si scierà al Monte Moro

A luglio si tornerà a sciare al Passo Moro: le condizioni di innevamento sono ancora davvero ancora eccezionali con oltre 4 metri di neve nella parte alta del comprensorio e la società di gestione degli impianti riproporrà lo sci estivo sulla pista San Pietro tutti i week end dalle ore 8.30 alle ore 12.30 a partire dal 22 e 23 giugno. Le funivie saranno aperte con orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per quel week end, e poi dal 29 giugno tutti i giorni.



Anche se si parla ancora di sci, a Macugnaga è iniziata ufficialmente la stagione estiva: sono infatti già aperte tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 17 le seggiovie che da Macugnaga salgono ai 2.000 metri di quota del Belvedere, ai piedi della maestosa parete est del Monte Rosa.



In quota sarà possibile godere di una vista mozzafiato, passeggiare con percorsi per tutte le difficoltà e sostare in uno dei numerosi rifugi per un pranzo o una merenda. Sarà aperto anche il rifugio Zamboni, raggiungibile attraverso il sentiero estivo che è ancora parzialmente innevato nella parte terminale.



Per quanto riguarda il versante del Passo Moro l’apertura della funivia è dunque prevista per il week end 22 e 23 giugno e successivamente sarà in funzione tutti i giorni a partire da sabato 29 giugno.