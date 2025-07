Musica e solidarietà ai piedi del Monte Rosa

La stazione della funivia Alpe Bill si trasformerà oggi, sabato 26 luglio alle ore 17, in un palcoscenico d’eccezione per un evento musicale tra musica, natura e solidarietà. Il concerto “Musiche di Andel, Telemann e Vivaldi ai piedi del Monte Rosa” vedrà protagonista lo Zumstein Trio, composto da Marco Rainelli al flauto, Francesco Facchini al violino e Gianluca Rovelli al clavicembalo.

Con un biglietto unico di 18 euro che include la risalita in funivia e l’ingresso al concerto, si potrà vivere un’esperienza musicale immersi in uno dei paesaggi più suggestivi delle Alpi. Al termine del concerto sarà offerto un piccolo aperitivo a cura delle aziende agricole Burki e Patrones.

L’intero ricavato dell’iniziativa contribuirà all’acquisto della nuova ambulanza dei Volontari del Soccorso di Macugnaga, un gesto concreto per sostenere chi, ogni giorno, è in prima linea per garantire assistenza e sicurezza alla comunità.

Prenotazione consigliata: 0324/65050.