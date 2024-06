Due giorni di festa con Birradossola

Saranno due giorni di festa all'insegna della birra, del buon cibo e della musica: la Pro Loco di Villadossola ha infatti in programma per venerdì 14 e sabato 15 giugno "Birradossola", un evento con i classici ingredienti per divertirsi e stare in compagnia.

Venerdì 14 giugno si ballerà al ritmo del rock and roll, con la "Great night of rock and roll" e Luca Guaraldi a partire dalle ore 21.30. Si potrà mangiare a cena con piadine e patatine, ma anche con un ricco menu dal primo al dolce. Sabato 15 giugno invece musica con Organi Geniali e "Party Gang Band" dalle 21.30. A cena invece piadine, patatine, costine e salamini alla griglia.