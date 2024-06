In biblioteca un nuovo appuntamento con Nati per leggere

Sabato 22 giugno alle 10.30 la biblioteca Contini di Domodossola ospita un nuovo appuntamento con le letture di Nati per leggere. I bambini, di età consigliata tra i 3 e i 6 anni, hanno dunque la possibilità di assistere a letture ad alta voce che, nonostante il cielo ancora grigio, li accompagnano verso l’estate.

L'iniziativa, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, è inserita nel progetto di welfare culturale per la prima infanzia Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.

Per partecipare è richiesta la prenotazione, tramite il numero 0324/242232 oppure l’indirizzo mail biblioteca@comune.domodossola.vb.it.