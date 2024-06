A Druogno una "Passeggiata musicogastronomica"

Musica e gastronomia a braccetto a Druogno. È in programma per domenica 23 giugno la “Passeggiata Musicogastronomica”. Il programma prevede il ritrovo alle 18.30 in piazza della chiesa e la distribuzione dei braccialetti (costo 20 euro). Alle 19.00 ci sarà la partenza del carosello degustativo tra le vie del paese, accompagnato dalla Banda Musicale di Druogno.