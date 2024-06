Festa della Madonna delle Grucce a Cosasca Monte domenica 23 giugno. Alle 11 sarà celebrata la messa all’oratorio della Madonna delle Grucce. Alle 12.30 pranzo alle 15 saranno celebrati i vespri a seguire l’incanto delle offerte. L’oratorio fu costruito su una cappella preesistente nel 1913. E’ dedicato alla Madonna del Rosario ed è detto anche delle Grucce per via delle numerose grucce lasciate dai fedeli a ricordo e riconoscenza per la guarigione.