Conto alla rovescia per il festival dello sport e della musica di Ossola Events

Il gruppo Ossola Events annuncia una grande giornata di sport, musica e divertimento allo stadio Felino Poscio di Villadossola. L’evento è in programma per il 6 luglio.

Il programma prevede una mattinata di sport con i tornei di calcio a 5 che, a partire dalle 9.00, vedranno sfidarsi squadre provenienti da tutta la regione. Un'occasione unica per dimostrare le proprie abilità sul campo e trascorrere una mattinata all'insegna del fair play e della competizione sana.

Alle 11.00 il raduno di auto con Domo Street Crew, che permetterà a tutti gli appassionati di motori di ammirare auto di ogni tipo.

A partire dalle 18.00 si terranno le premiazioni, ma il divertimento non finisce. A seguire, infatti, è in programma una serata di musica con ben sette dj locali che si alterneranno per intrattenere i presenti fino a notte fonda. Una serata di divertimento resa ancora più spettacolare da una macchina del fuoco, cannoni spara coriandoli e getti di Co2.

L'ingresso all'evento sarà gratuito, grazie al supporto della Fondazione Comunitaria del Vco e della Fondazione Giovani. Inoltre, sarà presente un ampio punto ristoro che offrirà una vasta gamma di delizie: panini con salamelle, panini con porchetta, focacce, patate fritte e una selezione di birre. Dalla sera, sarà disponibile anche un'area cocktail per chi vorrà gustare drink più elaborati.

Ossola Events si impegna a garantire la sicurezza per una serata sicura e serena per tutti i partecipanti: è infatti prevista la presenza di ben 10 bodyguard esperti, provenienti dai grandi concerti, oltre all'uso di metal detector. Inoltre, sarà presente l'Aib per ogni evenienza.

Come lo scorso anno, il service audio sarà posizionato sulla tribuna, creando un effetto scenico unico e una barriera acustica efficace verso il centro abitato di Villadossola. Questo assicurerà un suono di alta qualità senza disturbare i residenti.