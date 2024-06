Decima edizione di 'Basket al Badu' spostata a Villadossola

Sport, musica e stand di cibo e birra per due giorni all'insegna del basket, la decima edizione di Basket al Badu si svolgerà nel weekend del 29 e 30 giugno a Villadossola. Il maltempo previsto nei prossimi giorni ha costretto gli organizzatori a spostarsi al Pala Csi in Via Puglia a Villadossola. Nella giornata di sabato dalle h14.00 alle h17.30 si svolgeranno i tornei Junior mentre dalle h18.00 alle h22.00 invece inizia il torneo Senior che entrerà poi nel vivo domenica 30.

Lo storico torneo ha annunciato parecchie novità, tra cui, l'Ossola Street League che nasce dalla collaborazione dei tre principali tornei estivi 3x3 (Basket al Badu, Ornavando Street Games e San Bartolobasket). Partecipando a tutti e tre i tornei si avrà la possibilità di diventare il migliore Street Baller dell'Ossola 2K24. Non importa se si giocherà sempre nella stessa squadra, l'importante sarà fare più canestri di tutti. Inoltre, per festeggiare al meglio la decima edizione Basket al Badu propone un premio speciale alla canotta più originale.