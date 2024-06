Oggi è l’ultimo giorno di lavoro di Milva Bellotti, dipendente del comune di Borgomezzavalle. Come l’Amministrazione Comunale ringraziamo di cuore Milva, dipendente competente e capace, per il supporto e la preziosa e costante collaborazione fornita in tanti anni di proficuo lavoro, dal 2008 al 2024, presso il Comune di Seppiana e il Comune di Borgomezzavalle. Con stima e gratitudine, esprimono l’augurio per una serena nuova vita da pensionata!

Il sindaco

Stefano Bellotti