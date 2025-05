Truffa a due anziani del Vco, 28enne fermato al confine sloveno con gioielli e contanti

È stato fermato alla barriera di Ugovizza, al confine di Stato, ma il colpo lo aveva messo a segno in Piemonte. Un 28enne della Repubblica Ceca è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato sorpreso a bordo della sua Skoda Octavia con un bottino che ha subito insospettito i carabinieri del Radiomobile di Tarvisio e della stazione di Pontebba: 50 gioielli con pietre preziose e 1.630 euro in contanti.

Il materiale, frutto di una truffa ai danni di due anziani residenti nella provincia di Verbania, è stato sequestrato dai militari. L’uomo, fermato per un normale controllo stradale, ha mostrato segni di nervosismo, motivo che ha spinto i carabinieri a procedere con una perquisizione approfondita del veicolo.

Le indagini hanno poi confermato i sospetti: il 28enne si era reso protagonista di un raggiro a carico di due cittadini del Verbano Cusio Ossola, riuscendo a sottrarre loro denaro e gioielli con l’inganno. Ora dovrà rispondere dell'accusa di ricettazione. Proseguono gli accertamenti per verificare eventuali altri episodi collegati.