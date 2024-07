Ancora un successo per il pianista Amir Salhi: è il vincitore del premio Mozart 2024

Continuano i successi del pianista domese Amir Salhi, classe 2002, vincitore di primo premio assoluto (in una categoria in cui concorrevano pianisti fino a 30 anni compiuti) al Concorso nazionale “Premio Mozart 2024” che si è tenuto presso il Castello Normanno Svevo di Sannicandro di Bari.

Con questo premio Amir supera i 60 primi premi assoluti vinti in concorsi nazionali e internazionali. Aveva solo 7 anni quando gli è stato conferito il titolo di Cavalierato giovanile d’Italia dal prefetto Zanzi per gli alti meriti musicali e a 9 e a 16 anni è stato insignito della medaglia della Camera dei Deputati, di quella del Senato della Repubblica e, quale miglior laureato di una scuola comasca anno 2022, della medaglia d’oro premio “Maria e Franz Terraneo”, in quanto si è brillantemente laureato in pianoforte a 19 anni sotto la guida della professoressa Claudia Boz, direttrice dell’Accademia pianistica giovani talenti di Alzate Brianza (Como). Attualmente frequenta l’Accademia e sta concludendo il biennio del corso di pianoforte con curvatura solistica concertistica presso il Conservatorio Pollini di Padova seguito dal maestro Luca Torrigiani.

Grande è stata la soddisfazione di Amir Salhi nell'aver appreso da pochi giorni di aver superato la fase preliminare all’VIII Concurso Internacional de Piano di Ciudad de Vigo in Spagna, dove ha concorso in una categoria senza limiti di età e si è confrontato con pianisti provenienti da tutto il mondo. La giuria composta dal pianista Elmar Gasanov, Josè Luis Juri, Gabriele Baldocci, Anna Saradjan e Emre Sen all’unanimità hanno dato ad Amir la possibilità di avanzare nella fase di gara successiva permettendogli così di essere ascoltato e giudicato dalla famosa pianista Martha Argerich, da Pablo Galdo, da Cyprien Katsaris, da Sergio Tiempo e da Rafal Blechacz a fine luglio presso l’auditorium Martin Codax del Conservatorio Superior de Vigo.

Questo concorso internazionale vede tra i suoi collaboratori l’Alink Argerich Foundation, la Sociedad Filarmonica de a Coruna 1904, la Sociedad Filarmonica de Orviedo, la Sociedad Filarmonica de Vigo e il Conservatorio Superior de Musica de Vigo. L’attuale ottava edizione di questo concorso è dedicata al pianista Nicholas Angelich, amico di una vita di Martha Argerich, recentemente scomparso e la finale si svolgerà nello storico Teatro Afundacion di Vigo.