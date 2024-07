Baceno, nominata la nuova giunta Vicini

In seguito alle elezioni amministrative che hanno visto la riconferma di Andrea Vicini come sindaco di Baceno, il consiglio comunale si è riunito per la prima volta. Durante la seduta, il primo cittadino ha prestato giuramento, e ha in seguito nominato i propri assessori.

Si tratta di Graziano Villiborghi, che ha assunto il ruolo di vicesindaco e di assessore con delega a lavori pubblici, scuola, mensa, scuolabus e sevizi cimiteriali, e Stefano Costa con delega a pianificazione territoriale, rifiuti, rapporti con enti e attività produttive. Al sindaco le deleghe a patrimonio, compiti istituzionali, personale, bilancio, rapporti con enti e istituzioni, istruzione e politiche sociali.