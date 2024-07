Tones Teatro Natura: Nina Zilli è l’ospite speciale della CM Orchestra

Il 5 luglio alle 21.30 un nuovo attesissimo appuntamento con la stagione di Tones Teatro Natura, il teatro naturale realizzato nella ex cava di Oira. Dopo il successo riscosso lo scorso anno, torna anche per il 2024 la CM Orchestra. Costituita da 50 musicisti e 12 vocalist, è una delle formazioni più prestigiose in Italia e racchiude i più grandi talenti delle migliori orchestre nazionali. Con un repertorio che spazia dalla musica classica, alle colonne sonore, fino alla musica progressive, rock e soul, si esibisce solo in occasioni speciali, avendo al seguito impianti tecnologici e interattivi dei migliori brand internazionali del settore audio, video e luci.

Anche quest’anno l’orchestra porta con sé un grande ospite: si tratta di Nina Zilli, una delle migliori voci italiane, fortemente improntata sulle sonorità soul, r&b e pop dei primi anni ’60. Tra i suoi più grandi successi il brano “50mila”, che è stato scelto dal regista Ferzan Ozpetek per il suo film “Mine vaganti”.